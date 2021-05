(ANSA) – WASHINGTON, MAY 7 – Gli Usa hanno lanciato un

appello per ridurre le tensioni a Gerusalemme e per evitare lo

sfratto dei palestinesi nel quartiere di Gerusalemme est a

vantaggio dei coloni israeliani. dopo i violenti scontri sulla

Spianata delle Moschee tra polizia e manifestanti palestinesi

nell’ultimo venerdì di Ramadan. “Siamo profondamenti preoccupati

per l’aumento delle tensioni a Gerusalemme”, ha detto la

portavoce del dipartimento di Stato Usa Jalina Porter.

Porter si è detta preoccupata anche “per gli sfratti

potenziali delle famiglie palestinesi” nel quartiere di

Gerusalemme est, “molte delle quali vivono naturalmente nelle

loro case da molte generazioni”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram