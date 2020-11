(ANSA) – NEW YORK, 22 NOV – Joe Biden svelerà la prima scelta

per la sua amministrazione martedì. Lo ha annunciato Ron Klain,

nominato dal presidente eletto capo dello staff. Non è chiaro se

Biden svelerà il nome del suo prossimo segretario al Tesoro o se

si tratterà del segretario di Stato.

L’ex vicepresidente ha dichiarato nei giorni scorsi di aver

scelto chi guiderà il Tesoro.

Nella short-list ci sarebbero l’expresidente della Fed Janet Yellen, la governatrice della bancacentrale Lael Brainard e Roger Ferguson, l’ex della Fed ed exnumero uno di Tiaa-Creef. Secondo indiscrezioni, le chance diBrainard sarebbero in calo, mentre il nome più papabile in gradodi soddisfare anche l’ala più di sinistra del partito sarebbequello di Yellen. (ANSA).

Fonte Ansa.it

