(ANSA) – NEW YORK, 02 MAG – “In partenza per Londra per

incontrare i nostri partner del G7”, con i quali ci sarà un

confronto “sulle sfide da affrontare e sulle opportunità da

catturare”. Lo twitta il segretario di Stato americano, Antony

Blinken. (ANSA).



Fonte Ansa.it

