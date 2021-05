Usa: cade obbligo mascherina al chiuso a Ny per vaccinati

(ANSA) – NEW YORK, 17 MAG – Via la mascherina al chiuso per i

vaccinati dello stato di New York. La fine dell’obbligo è stata

annunciata dallo stesso governatore Andrew Cuomo. Alla fine

Cuomo si è adeguato alle nuove direttive del CDC, l’ente

governativo che si occupa della salute pubblica, dopo aver detto

la settimana scorsa che tali direttive erano al vaglio di una

commissione di esperti dello stato.

L’obbligo resta invece ancora per le scuole, gli ospedali e i

trasporti pubblici.

Attualmente oltre il 52% dei newyorkesi adulti è

completamente vaccinato e quasi il 62% ha ricevuto almeno una

dose. In totale sono state somministrate 17 milioni e 600 mila

dosi. (ANSA).



Fonte Ansa.it

