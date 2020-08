(ANSA) – NEW YORK, 20 AGO – Centinaia di incendi stanno

divampando in tutta la California, costringendo decine di

migliaia di residenti – già alle prese con i blackout per

l’ondata di caldo estremo e la pandemia di coronavirus – a

fuggire dalle loro case. Le fiamme, scatenate dai fulmini e

alimentate da un’ondata di caldo torrido e venti forti, si sono

spostate rapidamente, travolgendo i vigili del fuoco e i primi

soccorritori.

Il governatore dello Stato, Gavin Newsom, ha spiegato che si

sta combattendo contro 367 incendi in questo momento: “Ci

troviamo di fronte a una sfida”, ha detto, sottolineando come

10.849 fulmini abbiano colpito la California in sole 72 ore.

Ancora una volta tra le zone più colpite c’è il nord dello

Stato, con la rinomata valle del vino, nelle contee di Napa e

Sonoma. A Vacaville, nella contea di Solano, almeno 50 strutture

sono state distrutte e quattro persone sono rimaste ferite,

secondo le autorità. Ma il gruppo di incendi a ovest di

Sacramento è cresciuto enormemente di dimensione, e ora minaccia

circa 25 mila strutture dopo aver costretto a evacuazioni a

Vacaville. (ANSA).



Fonte Ansa.it

