(ANSA) – NEW YORK, 2 OTT – Un giudice di San Francisco blocca

parzialmente il tentativo dell’amministrazione Trump di attuare

il divieto ai visti H-B1 per i lavoratori stranieri e ad altri

tipi di visti fino alla fine dell’anno. La decisione, valida a

livello nazionale, si applica solo ai dipendenti delle aziende

rappresentate nell’azione legale contro l’amministrazione dalla

National Association of Manufactures, la U.S. Chamber of

Commerce, la National Retail Federation e TechNet. Insieme le

quattro associazioni di categorie rappresentano decine di

migliaia di aziende, incluse quelle della Silicon Valley e di

Big Pharma. (ANSA).



