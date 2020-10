(ANSA) – WASHINGTON, 28 OTT – Dorsey si e’ difeso assicurando

che la piattaforma reagisce il piu’ rapidamente possibile per

gestire i contenuti giudicati inappropriati, di qualunque tipo.

L’ad di Google Pichai, dal canto suo, ha definito la sezione

230 come “un atto fondante della leadership Usa nel settore

tech” e ha ammonito i senatori sulle conseguenze

che una modifica del testo avrebbe sia per le imprese che per

gli utenti.

Zuckerberg, che all’inizio ha avuto qualche problema di

connessione, ha invece auspicato un “aggiornamento della legge

per garantire che funzioni come era stato previsto”.

Advertisements

(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram