(ANSA) – WASHINGTON, 10 OTT – Nei colloqui con i rappresentanti dei talebani a Doha, la delegazione Usa si è concentrata sulle preoccupazioni legate alla sicurezza e al terrorismo e al passaggio sicuro dei cittadini Usa, di altri cittadini stranieri e dei nostri partner afghani, come pure sui diritti umani, compresa la significativa partecipazione delle donne e delle ragazze a tutti gli aspetti della società afghana”: lo rende noto il portavoce del dipartimento di stato americano Ned Price. Le due parti, prosegue, “hanno discusso la fornitura da parte degli Stati Uniti di una robusta assistenza umanitaria, diretta al popolo afghano”. “Le discussioni – conclude – sono state franche e professionali, con la delegazione americana che ha ribadito che i talebani saranno giudicati dalle loro azioni, non solo dalle loro parole”. (ANSA).

