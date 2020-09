(ANSA) – NEW YORK, 09 SET – Un biglietto dorato per vincere

una fabbrica di dolci. Quello che sembra direttamente uscito dal

film ‘Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato’ (1971) è in

realtà una vera caccia al tesoro lanciata da David Klein,

l’inventore delle jelly beans, le famose caramelle di gelatina

della Jelly Belly Candy Company, azienda di cui tuttavia lo

stesso Klein non fa più parte.

Klein, 73 anni e originario dello stato di New York, ha

intenzione di regalare la sua attuale fabbrica di dolci per

diffondere un po’ di gioia nel mondo e ha ideato una caccia al

tesoro in cui i famosi biglietti d’oro con gli indizi hanno la

forma di medagliette di identificazione per cani nascoste in

tutto il territorio degli Stati Uniti. Chi trova una delle

medagliette vince 5000 mila dollari, il premio finale è invece

la fabbrica.

In realtà la caccia al tesoro ha sollevato qualche

perplessità per diversi motivi. Per partecipare infatti bisogna

pagare 49 dollari e 99 centesimi e massimo mille partecipanti

per stato, non si sa inoltre dove si trova esattamente la

fabbrica in palio, probabilmente in Florida. (ANSA).



Fonte Ansa.it

