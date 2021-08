(ANSA) – NEW ORLEANS, 30 AGO – E’ stata confermata la morte

di una seconda persona a causa dell’uragano Ida che ha devastato

la Lousiana. Secondo quanto riportano i media locali, il

governatore dello Stato John Bel Edwards teme però che il

bilancio sia “notevolmente” più pesante.

Migliaia di uomini sono al lavoro per portare soccorsi a

quanti sono stati colpiti dalla calamità. Se infatti New Orleans

è stata risparmiata dal peggio grazie al sistema di argini

costruito dopo l’uragano Katrina, le comunità a ovest e a sud

della città sono state completamente distrutte dalla tempesta.

(ANSA).



Fonte Ansa.it