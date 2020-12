(ANSA) – WASHINGTON, 19 DIC – La Camera a maggioranza

democratica e poi anche il Senato americano – dove diversi

senatori sono contrari a evitare la chiusura

dell’amministrazione federale per mancanza di fondi – hanno

approvato un provvedimento per evitare lo shutdown per le

prossime 48 ore, concedendo di fatto più tempo alle trattative

per un accordo per nuovi stimoli all’economia. Il presidente

Donald Trump ha quindi

firmato il provvedimento (ANSA).

Fonte Ansa.it

