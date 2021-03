(ANSA) – WASHINGTON, MAR 11 – Andrew Cuomo trema: il

parlamento statale, controllato dal suo stesso partito, ha

lanciato una inchiesta di impeachment contro il potente

governatore democratico di New York.

Dopo tre ore di riunione urgente, e’ stato dato alla

commissione Giustizia largo potere per indagare sulle accuse

contro di lui: sia quelle di molestie sessuali sia quelle di

manipolazione dei dati degli anziani morti

di Covid nelle casedi riposo. La decisione prepara il terreno a quello che potrebbeessere il primo tentativo di impeachment di un governatore diNew York in oltre un secolo. “Le notizie delle accusa riguardanti il governatore sonogravi”, ha commentato la speaker dell’assemblea, il dem Carl E.Heastie, aggiungendo che l’indagine comprenderà l’interrogatoriodi testimoni, l’acquisizione di documenti e la valutazione diprove.L’annuncio arriva lo stesso giorno in cui 59 democratici delparlamento statale – circa il 40% dei membri del partito nellaCamera e nel Senato – hanno firmato un documento per chiedere leimmediate dimissioni di Cuomo. Poche ore dopo la polizia diAlbany, la capitale, ha confermato di aver ricevuto dai colleghidi New York la notifica di una delle accuse di molestie avvenutanella residenza del governatore e che potrebbe assurgere allivello di reato penale.Finora sono sei le donne uscite allo scoperto per denunciareabusi o comportamenti inappropriati del leader dem. Cinque sonoex sue collaboratrici. Il governatore si e’ scusato ma ha negatoepisodi di molestie e si e’ rifiutato di dimettersi, spiegandodi voler attendere la conclusione delle indagini indipendentiavviate dalla procura di New York. Ma ora potrebbe essere il suostesso partito a processarlo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

