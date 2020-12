(ANSA) – NEW YORK, 17 DIC – Il governatore democratico di New

York, Andrew Cuomo, ha firmato una legge che vieta la vendita

delle bandiere confederate nelle proprieta’ statali, incluse le

fiere. Banditi anche altri “simboli di odio”, tra cui svastiche

e simboli storicamente associati al razzismo. Mostrarli in

pubblico sarà consentito solo se possono essere forniti adeguati

scopi educativi o storici. Secondo quanto riportato dai media



