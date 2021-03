(ANSA) – WASHINGTON, 30 MAR – Gli Stati Uniti e 13 Paesi

alleati hanno espresso in una nota congiunta “preoccupazione”

per l’esito dell’indagine sulle origini del Covid-19 svolto

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e hanno esortato la

Cina a fornire “pieno accesso” agli esperti.

Nel documento si afferma che la missione sostenuta dall’Oms

in Cina “è stata notevolmente ritardata e non ha avuto accesso a

dati e campioni completi e originali”. “È fondamentale che gli

esperti indipendenti abbiano pieno accesso a tutti i dati, alla

ricerca e alle persone coinvolte negli studi su esseri umani,

animali e fattori ambientali nelle prime fasi dell’epidemia”.

I Paesi che hanno firmato la dichiarazione congiunta sono:

Australia, Gran Bretagna, Canada, Giappone e Corea del Sud,

Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Israele, Lettonia,

Lituania, Norvegia e Slovenia, oltre agli Stati Uniti. Assumendo

una posizione antitetica rispetto a quella dell’ex presidente

Usa Donald Trump, che aveva deciso di lasciare l’Organizzazione

mondiale della sanità, ora gli Stati Uniti hanno ripreso la

collaborazione con l’organismo sanitario delle Nazioni Unite.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

