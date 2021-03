(ANSA) – NEW YORK, 31 MAR – Kayleigh McEnany diventa anchor a

Fox News. L’ex portavoce di Trump era già entrata nella squadra

del network conservatore ad inizio marzo come commentatrice

politica, ora di fatto fa un salto con la co-conduzione di ‘Outnumbered’, il programma con quattro donne e un uomo che

quotidianamente discutono dei temi del giorno.

Secondo I dati di ascolto, Outnumbered, in onda il primo

pomeriggio, è il programma più seguito per quella fascia oraria.

“Sono entusiasta – ha commentato la McEnany – di entrare a

far parte della squadra di donne incredibili di Outnumbered”.

(ANSA).



