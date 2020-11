(ANSA) – NEW YORK, 10 NOV – “Non gli piace perdere, quindi si

batterà”. Lo afferma Ivana Trump, la prima moglie di Donald

Trump, in un’intervista a People durante la quale spiega di

attendersi che i suoi figli – Ivanka, Donald Trump Jr e Eric –

torneranno a New York alle loro “vite normali” dopo la sconfitta

del padre. “Penso si siano divertiti a essere con Donald,

partecipare all’elezione e a vedere cosa sarebbe accaduto maora, grazie al cielo, è finita”, dice Ivana Trump. (ANSA).

Fonte Ansa.it

