(ANSA) – WASHINGTON, 14 OTT – Condannato a vita senza libertà

condizionale per aver ucciso una amica: è la sentenza, dopo il

verdetto di colpevolezza, per Robert Durst, l’eccentrica “pecora

nera” di una dinastia immobiliare di New York che per metà della

vita era riuscito a schivare la giustizia ma nel 2015 era stato

arrestato dopo aver confessato involontariamente di “averli

ammazzati tutti” in un documentario su Hbo.

Si tratta dell’ultimo capitolo di una saga pluridecennale

cominciata nel 1982 con la sparizione della prima moglie Kathie,

e conclusasi ora con un ergastolo per l’assassinio nel 2000 di

Susan Berman, l’amica e figlia di un boss di mafia a Las Vegas

che, dopo averlo aiutato a coprire le tracce della scomparsa

della consorte, aveva minacciato di andare alla polizia a

spiattellare tutto. Susan era stata trovata morta in casa,

uccisa con un colpo di pistola alla testa.

Durst, che ha 78 anni e si è proclamato innocente, ha evitato

il rischio della pena di morte perché in California vige la

moratoria sulla pena capitale. (ANSA).



Fonte Ansa.it