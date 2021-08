(ANSA) – NEW YORK, 06 AGO – Barack Obama avrà un menù vegano

per il suo 60/o compleanno. Lo riferisce Bloomberg. L’ex

presidente avrà una festa riservata a parenti e amici stretti a

Martha’s Vineyard in Massachusetts dopo aver dovuto rivedere la

lista di quasi 500 invitati a causa dell’aumento dei contagi

Covid per la variante Delta.

Tra le pietanze offerte ci sarà una versione meatless (senza

carne) di ‘Spam Musubi’, piatto che combina la tradizione

asiatica e hawaiana, delle uova a base di legumi prodotte da una

start up californiana e una bistecca a base di un sostituto

della carne.

Il menù è stato preparato dall’artista americano, vincitore di

Grammy, Questlove, tra le altre cose anche batterista della band

hip hop The Roots. Questlove è tra le celebrity, come Serena

Williams e Jay-Z che hanno investito in aziende specializzati in

prodotti alternativi alle carni. Obama ha inoltre sempre

supportato gli sforzi dell’ex First Lady Michelle Obama di

promuovere un’alimentazione più sana tra gli americani. Michelle

ha anche creato e presentato su Netflix lo show ‘Waffles +

Mochi’ in cui si esplorano alternative vegane. (ANSA).



Fonte Ansa.it