(ANSA) – NEW YORK, 10 MAR – Michelle Obama confessa di aver

sofferto di depressione durante la pandemia e incoraggia gli

americani a parlare di più apertamente della loro salute

mentale.

“La depressione è comprensibile in queste circostanze. Non è

realistico pensare che si possano superare tutti gli shock e i

disordini” dell’ultimo anno “senza risentirne. Questa è una

delle ragioni per cui dobbiamo parlare di

più della salutementale perché ognuno affronta i traumi, l’ansia e le difficoltàin modi diversi”, dice l’ex First Lady in un’intervista aPeople.Michelle Obama afferma di essere stata vaccinata: “Incoraggiotutti a farsi vaccinare non appena ne hanno l’opportunità”. Lapandemia comunque, spiega, le ha consentito e ha consentito aBarack Obama di rafforzare il rapporto con le loro figliedurante la quarantena. (ANSA).

Fonte Ansa.it

