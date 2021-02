(ANSA) – WASHINGTON, 6 FEB – Primo weekend di relax per

Joe Biden dopo il suo insediamento alla Casa Bianca e le prime

due intensissime settimane di lavoro nel ruolo di Commander in

chief. Il presidente americano ha lasciato Washington venerdì

sera e, a bordo dell’Air Force One, è tornato nella sua casa di

Wilmington, nello Stato del Delaware.

Con lui solo alcuni collaboratori. Ma niente

eventi pubblicio ufficiali in agenda. E niente giornate passate sui campi dagolf o sui social media come il suo predecessore Donald Trump.In programma, come lui stesso ha detto al pool di reporter chelo segue ovunque, solo lunghe passeggiate con la first lady Jille i due cani Major e Champ.Il presidente ha poi espresso il desiderio di stare il piùpossibile con i nipoti e con il resto della famiglia. Mentre,come per la gran parte degli americani, anche per Biden l’attesaè per l’evento sportivo dell’anno, il Super Bowl di domenicasera. Occasione in cui, come da tradizione, va in ondal’intervista televisiva al presidente, nel caso di Biden laprima dal suo insediamento. (ANSA).

Fonte Ansa.it

