(ANSA) – NEW YORK, 17 LUG – “Per oltre nove anni i Dreamer

hanno osservato i tribunali e i politici discutere sul

consentire o meno loro di restare nell’unico paese che

conoscono. Per il Congresso è scaduto il tempo per agire e

concedere loro le tutele e le certezze che meritano”. Lo twitta

l’ex presidente Usa Barack Obama, l’archietto del programma

Deferred Action for Childhood Arrivals, il Daca. Un giudice del

Texas ha stabilito che il programma è illegale e che

l’amministrazione Biden non deve accettare nuove richieste.

(ANSA).



Fonte Ansa.it