(ANSA) – WASHINGTON, 19 APR – In Usa i decessi per coronavirus hanno superato quota 40 mila (40.585 per l’esattezza), circa un quarto del totale mondiale, mentre i casi positivi sono 742.442, quasi un terzo di quelli del pianeta. Lo riferisce il sito della Johns Hopkins University.



