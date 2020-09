(ANSA) – ROMA, 30 SET – Vladimir Putin e Kim Jong-Un che

avvertono in un video che ‘la democrazia è fragile”, e invitano

gli americani a proteggerla. L’idea è della Ong statunitense

RepresentUs, che ha realizzato i video con la tecnica ‘deepfake’, che permette di ‘scambiare’ i volti, usata questa

volta non per screditare qualcuno ma ‘a fin di bene’.

L’obiettivo, spiegano gli ideatori, è spingere le persone non

solo a votare alle consultazioni del prossimo novembre ma a

vigilare sulla regolarità delle operazioni. Nei video Putin e Kim affermano fra le altre cose “non devo

fare niente per far fallire le elezioni, fate tutto da soli”,

riferendosi alle recenti affermazioni del presidente Usa Donald

Trump, che ha evocato l’utilizzo della Corte Suprema in caso di

esito sfavorevole delle elezioni. La Ong chiede non solo di

votare, ma di fare volontariato ai seggi e di fare pressioni sui

propri rappresentanti perchè accettino l’esito del voto. Al

termine dei filmati appare il disclaimer ‘Questi video non sono

reali, ma la minaccia sì’. I video sono stati realizzati facendo

recitare due attori che avevano le dimensioni del volto adatte e

l’accento giusto, a cui poi un algoritmo ha sovrapposto i volti

dei due politici. Il tutto, spiegano gli ideatori al sito

Technology Review, ha richiesto circa 10 giorni. I due spot

dovevano essere mandati in onda dalle principali tv americane,

che però all’ultimo momento si sono rifiutate. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram