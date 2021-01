(ANSA) – NEW YORK, 13 GEN – Il vicepresidente Mike Pence

ha

detto alla Speaker della Camera Nancy Pelosi che il 25/o

emendamento (per la destituzione del presidente, ndr) non è nel

miglior interesse degli Stati Uniti. E’ quanto si legge in una

lettera di Pence a Pelosi.

“L’energia della nostra amministrazione è diretta ad

assicurare un’ordinata transizione”, afferma ancora Pence nella

lettera.

“Chiedo di

evitare azioni che dividerebbero e infiammerebberoulteriormente la passione del momento”, sottolinea poi il vicpresidente. (ANSA).

Fonte Ansa.it

