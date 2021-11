(ANSA) – NEW YORK, 10 NOV – Per circa tre quarti degli

americani – il 76% – Facebook ha reso la società peggiore. Lo

rivela un nuovo sondaggio di Cnn, secondo cui solo l’11% pensa

al contrario che l’abbia migliorata.

Anche gli utenti frequenti del social network di Mark

Zuckerberg – quelli che riferiscono di utilizzare il sito almeno

diverse volte alla settimana – sono convinti al 70% che Facebook

danneggi la società statunitense (il 14% ritiene che la aiuti).

E in generale, il 49% ha affermato di conoscere personalmente

qualcuno che sia stato persuaso a credere in una teoria del

complotto a causa dei contenuti che ha visto sul social. Una

percentuale, quest’ultima, che sale al 61% tra i giovani adulti

di età inferiore ai 35 anni. (ANSA).



Fonte Ansa.it