(ANSA) – WASHINGTON, 17 OTT – Il governo degli Stati Uniti

ha fissato le date di altre due esecuzioni federali, in tutto

nove quest’anno da quando l’amministrazione Trump le ha

reintrodotte. L’8 dicembre toccherà a Lisa Montgomery, la prima

donna a passare per le mani del boia da oltre 60 anni. E’ stata

condannata nel 2004 per aver strangolato un’altra donna incinta.

Le ultime due donne ad essere giustiziate nel 1953 furono

Bonnie Brown Headey ed Ethel Rosenberg, quest’ultima

protagonista di una famosa storia di spionaggio e messa a morte

insieme al marito Julius.

L’altra esecuzione e’ prevista per il 10 dicembre e riguarda

Brandon Bernard, condannato per l’uccisione nel 1999 in Texas di

due giovani religiosi. (ANSA).



Fonte Ansa.it

