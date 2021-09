(ANSA) – WASHINGTON, 06 SET – Quattro americani hanno

lasciato via terra l’Afghanistan con il consenso dei talebani.

Lo ha annunciato un dirigente Usa ai reporter che stanno

accompagnando il segretario di Stato Antony Blinken nel suo

viaggio in Qatar. Si tratta delle prime partenze organizzate dal

governo Usa dopo il ritiro da Kabul. I quattro cittadini

americani sono stati accolti da diplomatici statunitensi ma non

è stato precisato attraverso quale Paese hanno lasciato

l’Afghanistan.

Intanto il segretario di Stato Usa Antony Blinken, in visita

a Doha, si è detto “riconoscente per la stretta collaborazione

del Qatar sull’Afghanistan e il suo sostegno indispensabile per

aiutare il trasferimento di cittadini americani, di personale

dell’ambasciata di Kabul, di afghani minacciati (dai talebani,

ndr) e di altre persone evacuate tramite il Qatar”. (ANSA).



Fonte Ansa.it