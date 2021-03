(ANSA-AFP) – WASHINGTON, 13 MAR – Gli aeroporti negli Stati

Uniti hanno registrato venerdì scorso il maggior numero di

passeggeri da un anno a questa parte, quando l’epidemia di

Covid-19 ha fermato bruscamente il traffico aereo nel Paese,

secondo i dati diffusi oggi dall’Agenzia per la sicurezza nei

trasporti (TSA).

Durante la giornata di venerdì, negli aeroporti statunitensi

sono stati registrati poco più di 1,35 milioni

Advertisements

di passeggeri, ilnumero più alto dal 15 marzo 2020, quando avevano viaggiato unmilione e mezzo di persone. Tuttavia, il dato rappresentaancora solo quasi la metà del volume normale per questo periodo.Il precedente massimo dall’inizio della crisi è stato registratoil 3 gennaio, con quasi 1,33 milioni di passeggeri.Il numero di persone che avevano preso un aereo da o per gliStati Uniti è sceso al di sotto del simbolico milione il 17marzo 2020, e lo ha attraversato di nuovo solo il 18 ottobre,sette mesi dopo. Il traffico è precipitato, con un record di87.534 passeggeri il 14 aprile.Molti americani, ora vaccinati, stanno tornando a viaggiare.Negli Stati Uniti, 68,9 milioni di persone hanno ricevuto almenouna dose di vaccino e 36,9 milioni hanno completato lacopertura, l’11,1% della popolazione del Paese, secondo i datidiffusi sabato dai Centri statunitensi per la prevenzione e ilcontrollo delle malattie. (ANSA-AFP).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram