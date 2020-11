(ANSA) – LOS ANGELES (USA), 29 NOV – Il misterioso monolite

di metallo trovato in un remoto deserto nell’ovest degli Stati

Uniti, che ha scatenato un gioco d’ipotesi internazionale su

come fosse arrivato lì, è ora apparentemente scomparso.

L’Ufficio per la Gestione del territorio dello Utah ha detto

di aver ricevuto “rapporti credibili” secondo cui l’oggetto era

stato rimosso “da sconosciuti” venerdì sera. Il lucido pilastro



