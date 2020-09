(ANSA) – NEW YORK, 08 SET – Shock in Utah. Una donna ha

chiamato la polizia perché suo figlio autistico aveva una crisi

e urlava a squarciagola. Gli agenti giunti sul posto hanno

intimato al ragazzo di 13 anni di mettersi a terra e poi, non

ascoltati, hanno aperto il fuoco, colpendo il teenager diverse

volte. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram