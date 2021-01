(ANSA) – ROMA, 23 GEN – Il presidente americano Joe Biden si

è scusato dopo le proteste scatenatesi in seguito alla

diffusione in rete di fotografie di diversi membri della

Guardia nazionale, schierata a Washington per la cerimonia del

giuramento, costretti a dormire in un parcheggio per le auto.

Biden, riferisce la Bbc, ha telefonato al capo della Guardia

nazionale, dicendosi dispiaciuto e chiedendo cosa avrebbe

Advertisements

potutofare per i militari. Sua moglie Jill si è recata personalmentead incontrare le truppe portando in dono biscotti dalla CasaBianca. “Sono qui per ringraziarvi per avere protetto me e lamia famiglia”, ha detto la First Lady.Circa 25.000 militari della Guardia nazionale erano impiegatiper garantire la sicurezza durante la cerimonia del giuramentoil 20 gennaio, dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio. Madiversi politici, tra i quali membri del Congresso, hannoprotestato quando sono state diffuse le immagini dei soldati cheriposavano a terra in un parcheggio. Molti hanno espresso timoriche potessero essere esposti ai gas di scarico delle auto, chenon avessero a disposizione servizi essenziali come i bagni o sipotesse sprigionare un focolaio di Covid-19. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram