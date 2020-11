(ANSA) – WASHINGTON, 15 NOV – Tafferugli nella notte a

Washington Dc tra militanti pro Trump e gruppi antifascisti. La

polizia e’ intervenuta in varie zone del centro per separare le

fazioni rivali e disinnescare la tensione. Per ora però non sono

stati segnalati episodi di violenza gravi.



