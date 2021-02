(ANSA) – NEW YORK, 15 FEB – Tre milioni e mezzo di persone

senza elettricità in Texas e almeno tre morti. E’ il bilancio

provvisorio della tempesta invernale senza precedenti che si è

abbattuta su metà degli Stati Uniti, dal Texas al Maine, com

temperature ampiamente sotto lo zero negli Stati del sud.

Una persona è morta in Louisiana per essere scivolata sul

ghiaccio e aver

Advertisements

battuto la testa. Altre due persone sono invecemorte in due diversi incidenti stradali causati dal ghiaccio inKentucky. L’allerta resta alta per i prossimi giorni. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram