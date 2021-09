(ANSA) – HOUSTON, 13 SET – La tempesta tropicale Nicholas si

è rafforzata trasformandosi in uragano e si avvicina alla costa

degli Stati Uniti, puntando verso Houston. Lo afferma il Centro

nazionale Usa per gli Uragani.

Nicholas sta arrivando con venti fino a 120 chilometri

all’ora, con raffiche ancora più forti. Si prevede che la

tempesta scaricherà fino a 45 centimetri di pioggia nell’area di

Houston, hanno detto i meteorologi. Nicholas “sta portando forti

piogge, forti venti e mareggiate in alcune aree delle coste

centrali e settentrionali del Texas”. (ANSA).



Fonte Ansa.it