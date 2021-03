(ANSA) – NEW YORK, 14 MAR – Un uomo, Nickolas Brooks, ha

tentato per ben due volte – lo scorso Natale – di entrare

nell’abitazione Meghan Markle e del principe Harry a Montecito

vicino Los Angeles, in California. Secondo quanto riporta Tmz,

Brooks è stato preso mentre cercava di intrufolarsi nella

proprietà lo scorso 24 dicembre. La polizia lo ha fermato ma poi

lo ha rilasciato mettendolo

in guardia che la prossima voltasarebbe stato arrestato. Il 26 dicembre il 37enne ci hariprovato ed è stato arrestato.I motivi del suo gesto non sono chiari come non è chiaro se iduchi del Sussex fossero in casa al momento dell’intrusione.(ANSA).

Fonte Ansa.it

