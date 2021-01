(ANSA) – NEW YORK, 04 GEN – “Elezioni truccate, non c’è verso

che abbiamo perso”. Lo afferma il presidente Donald Trump in

Georgia, nell’ultimo comizio prima del voto per i ballottaggi

che decideranno la maggioranza in Senato. Si tratta di uno dei “ballottaggi più importanti della storia. Tutto il mondo vi

guarda”, dice Trump ai suoi sostenitori. (ANSA).



Fonte Ansa.it

