(ANSA) – NEW YORK, 01 MAR – Nuova tegola per Andrew Cuomo.

Una terza donna, Anna Ruch, accusa il governatore di New York di

avance inappropriate durante il ricevimento di un matrimonio del

2019. Dopo essere rimasta inizialmente ben impressionata da

Cuomo, Ruth è stata costretta a rimuovere la mano del

governatore dall’area bassa della sua schiena. Un gesto che

Cuomo aveva allora bollato come “aggressivo”

e al quale avevarisposto mettendo le sue mani sul viso della ragazza echiedendole se poteva baciarla. A ricostruire gli eventi è Ruchin un’intervista al New York Times. La sua denuncia segua quelledi altre due donne che hanno accusato il governatore dimolestie. (ANSA).

Fonte Ansa.it

