(ANSA) – NEW YORK, 02 APR – Le persone completamente

vaccinate contro il Covid negli Stati Uniti potranno celebrare

la Pasqua con altre persone che hanno anche loro ricevuto le due

dosi, incontrandosi anche al chiuso e senza indossare le

mascherine. Lo hanno annunciato i Centri per il controllo e la

prevenzione delle malattie, la massima autorità sanitaria

federale negli Stati Uniti.

Coloro che non sono completamente vaccinati, invece,

dovrebbero limitarsi a riunioni virtuali ed evitare di

viaggiare, se possibile, per ridurre la diffusione del virus in

pieno allarme negli Usa per la quarta ondata. (ANSA).



