(ANSA) – ROMA, 17 APR – Una donna di Miami è stata accusata

di aver minacciato di uccidere il vicepresidente Kamala Harris,

secondo una denuncia penale presentata al tribunale degli Stati

Uniti per il distretto meridionale della Florida. Lo riporta la

Cnn.

“Niviane Petit Phelps ha consapevolmente e intenzionalmente

minacciato di uccidere e infliggere danni fisici al Vice

Presidente degli Stati Uniti in violazione del Titolo 18,

Sezione 871 del Codice degli Stati Uniti”, dal 13 al 18

febbraio, si legge nella denuncia.

Le minacce sono state inviate da Phelps al marito incarcerato

nell’istituto di correzione di Wakulla tramite JPay,

un’applicazione per computer che consente la condivisione di

media tra persone dentro e fuori le prigioni.

Un agente speciale dei servizi segreti assegnato al caso ha

ottenuto i video e le fotografie inviate da Phelps al coniuge.

“I video generalmente ritraggono Phelps che si lamenta e

parla con rabbia rivolta alla telecamera del suo odio per il

presidente Joe Biden e per il vicepresidente Kamala Harris”. In

uno dei video, Phelps ha dichiarato: “Kamala Harris stai per

morire. I tuoi giorni sono già contati “, si legge ancora nella

denuncia. In un altro video del 18 febbraio, Phelps ha

dichiarato: “Vado al poligono di tiro. … Giuro su Dio, oggi è

il tuo giorno in cui morirai. Tra 50 giorni da oggi, segna

questo giorno”.

“All’epoca ero arrabbiata per il fatto che Kamala Harris

fosse diventata vicepresidente, ma ora questa rabbia è “superata “, ha dichiarato Phelps sempre secondo quanto riportato sulla

denuncia. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram