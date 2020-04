(ANSA) – NEW YORK, 23 APR – Nelle ultime cinque settimane sono stati 26,4 i milioni di americani che hanno chiesto i sussidi alla disoccupazione. La cifra mostra come il mercato del lavoro americano sia stato travolto dal coronavirus e lascia intravedere, secondo gli economisti, la possibilità che il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti salga in aprile al 15-20%.

L’unica altra volta che gli States hanno sperimentato un tasso così alto era durante la Grande Depressione. Altri 4,42 milioni di americani hanno chiesto i sussidi alla disoccupazione la scorsa settimana dopo i 5,24 milioni della settimana precedente e i 6,61 milioni di quella ancora prima.



