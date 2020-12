Un maxi piano di stimoli per aiutare da gennaio gli americani e l’economia travolta dal Covid-19. Joe Biden è al lavoro per definire il programma di aiuti, che sarà accompagnato nei primi 100 giorni da un’ondata di decreti presidenziali per portare avanti le sue priorità, quali il contenimento della pandemia e la lotta alle disuguaglianze razziali.

Sul fronte degli stimoli si lavora all’impianto della manovra la cui

entità dipende però dall’esito delle elezioni per il Senato in Georgia. Nel caso di vittoria dei democratici, Biden potrebbe azzardare un piano di stimoli ambizioso. Se i repubblicani mantenessero invece il controllo del Senato, il presidente eletto dovrebbe accontentarsi di un’iniziativa più contenuta nella consapevolezza che la maggioranza conservatrice non approverebbe lo stanziamento di altre migliaia di miliardi di dollari.

Fonte Ansa.it

