(ANSA) – NEW YORK, 19 DIC – Donald Trump si appresta a

lasciare la Casa Bianca con un tesoretto da 60 milioni di

dollari che potrebbe usare per finanziare le sue ambizioni

post-presidenziali. Il presidente e il partito repubblicano

hanno raccolto 250 milioni di dollari dall’Election Day, di cui

60 sono andati a un political action committee controllato

direttamente da Trump, che si è dimostrato una vera

‘macchina dasoldi’ per il partito nonostante la sconfitta.I 60 milioni in cassa potrebbero essere usati da Trump indiversi modi, anche per finanziare una sua eventuale corsa allaCasa Bianca nel 2024. (ANSA).

Fonte Ansa.it

