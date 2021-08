(ANSA) – ROMA, 17 AGO – La segretaria per la Lotta al

Covid-19 del ministero della Salute brasiliano, Rosana Melo, ha

dichiarato che il dicastero sta valutando la possibilità di

somministrare una terza dose di vaccino in pazienti con bassa

immunità, su esempio di quanto sta accadendo nel Stati Uniti,

soprattutto a causa dell’espansione della variante Delta.

“Abbiamo alcuni studi preliminari, ma questi studi non sono

stati pubblicati”, ha precisato Melo durante una riunione della

Commissione temporanea del Covid-19 presso il Senato.

Durante l’audizione, la ricercatrice della Scuola di salute

pubblica Sergio Arouca, Margareth Dalcomo, ha riconosciuto che

potrebbe essere necessario rafforzare alcuni gruppi, come gli

anziani, le persone con disabilità e gli operatori sanitari.

“Avevamo smesso di ricoverare i pazienti anziani e siamo

tornati a ricoverarli. La stragrande maggioranza è stata

vaccinata con CoronaVac”, ha affermato Margareth, aumentando i

dubbi sulla scarsa efficacia del vaccino cinese.

Intanto gli anziani residenti dell’Isola di Paquetà, al largo

di Rio de Janeiro, stanno già ricevendo la terza dose di vaccino

come parte di uno studio condotto dall’Istituto Fiocruz. (ANSA).



Fonte Ansa.it