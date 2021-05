(ANSA) – MILANO, 07 MAG – “E’ necessario e urgente

sospendere temporaneamente i brevetti delle aziende

farmaceutiche, in gran parte sostenute da finanziamenti della

Ue, per consentire la liberalizzazione nella produzione dei

vaccini per accelerarne il loro utilizzo in tutto il mondo,

unico modo per cui la pandemia può essere davvero sconfitta”: lo

chiede l’europarlamentare pavese della Lega, Angelo Ciocca, che

annuncia la presentazione di una mozione in tal senso al

Parlamento europeo chiedendo al “premier Draghi di condividere

questa posizione”.

“Il vaccino è fondamentale ma non basta, bisogna finanziare e

sostenere la ricerca anche per trovare una cura – sottolinea

l’europarlamentare Ciocca – e per impegnarsi da subito

nell’affrontare le patologie provocate dal Covid anche in chi è

guarito. Le analisi dimostrano che il Coronavirus determina

serie conseguenze per chi lo ha contratto in maniera grave”.

“Quindi – conclude Ciocca – dobbiamo procedere rapidi con la

vaccinazione nei Paesi sviluppati come in quelli poveri, con lo

studio di una cura efficace e con la preparazione e

l’adeguamento delle strutture sanitarie, oltre che con studi ad

hoc, per le conseguenze sulla salute che potrebbero determinarsi

nei prossimi anni in chi si è ammalato”. (ANSA).



