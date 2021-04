(ANSA) – BRUXELLES, 28 APR – Al via la causa tra l’Unione

europea e AstraZeneca alla Corte belga. La prossima udienza è

fissata per il 26 maggio. L’Unione ha avviato l’azione legale

contro la casa di Oxford per il mancato rispetto del contratto

sulle consegne dei vaccini Covid. (ANSA).



