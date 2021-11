(ANSA) – TEL AVIV, 04 NOV – Saranno i genitori a scegliere se

far vaccinare contro il Covid i propri figli tra i 5 e gli 11

anni. Lo ha detto la direttrice generale della sanità israeliana

Sharon Alroy-Preis nella chat in streaming predisposta dalle

autorità sanitarie in vista della prossima decisione di aprire

l’immunizzazione per quella fascia d’età, come fatto di recente

negli Usa. La chat è stata aperta proprio allo scopo di chiarire

le procedure, l’efficacia del vaccino e la sua necessità.

“Quello che è importante – ha spiegato Alroy-Preis – è che

ogni genitore prenda sua decisione per i suoi figli in base alle

statistiche che forniremo. Come abbiamo detto da tempo non c’è

alcun tentativo di forzare o di costringere quanto piuttosto di

fornire tutti i dati in modo che ogni genitore possa prendere la

giusta decisione per i suoi figli”. La chat è nell’ambito delle

iniziative messe a punto dalla Commissione di esperti che poi

dovrà riferire al governo se introdurre o meno la vaccinazione

per i minori da 5 a 11 anni: decisione che, dopo quella Usa,

appare a favore della immunizzazione. (ANSA).



Fonte Ansa.it