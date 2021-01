(ANSA) – LONDRA, 28 GEN – Boris Johnson snobba l’indicazione

tedesca sull’utilizzo per ora in Germania dei vaccini anti-Covid

di AstraZeneca solo sui pazienti sotto i 65 anni e assicura che

i dati della somministrazione britannica – in corso già da

diverse settimane – testimoniano di “una buona risposta

immunitaria in tutti i gruppi di età”. Alla domanda se la

raccomandazione cautelare tedesca lo preoccupasse, il premier



