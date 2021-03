(ANSA) – BRUXELLES, 11 MAR – Non si placa lo scontro

Bruxelles-Londra sui vaccini anti-Covid. Dopo il botta e

risposta dei giorni scorsi, il presidente del Consiglio europeo,

Charles Michel, tiene il punto e, in un’intervista a Politico,

torna ad attaccare il governo britannico. Il Regno Unito ha

negato di aver imposto “un divieto” alle esportazioni, ma “sappiamo, e io lo so perché sono un politico, che

ci sonodiversi modi per imporre un divieto o restrizioni sui vaccini osui farmaci. La domanda è: quante dosi hanno esportato? E’ unquesito molto semplice a cui non ho ancora avuto risposta”, hadetto il belga. (ANSA).

Fonte Ansa.it

