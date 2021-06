(ANSA) – BRASILIA, 18 GIU – Il Brasile ieri ha somministrato la cifra record di 2.220.845 vaccini in sole 24 ore, raggiungendo la somma totale di 84,4 milioni di dosi somministrate da metà gennaio, quando nel Paese di oltre 212 milioni di abitanti iniziò la campagna di vaccinazione su scala nazionale. Il record precedente era stato stabilito il 23 aprile, con 1.744.001 vaccinazioni somministrate in un giorno. Finora sono stati immunizzati 60,3 milioni di brasiliani, di cui 24,08 milioni con entrambe le dosi. Intanto la notte scorsa all’aeroporto di Campinas è atterrato un aereo con 936mila unità del vaccino Pfizer. Con questa sono 14 le spedizioni effettuate verso il Brasile dalla farmaceutica americana. Da aprile ad oggi, Pfizer ha completato la consegna di 10,7 milioni di dosi, che fanno parte dei 200 milioni contratti con il governo. (ANSA).

Vaccini: record in Brasile, 2,2 milioni di dosi in un giorno

