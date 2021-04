(ANSA) – MADRID, 16 APR – Il 19% della popolazione della

Spagna ha già avuto una dosi di un vaccino contro il Covid,

mentre il 7% è già immunizzata con la doppia dosi: sono questi i

dati dell’ultimo aggiornamento del Ministero della Sanità. Il

Paese iberico ha inoltre superato i 12 milioni di dosi

somministrate, grazie alle 445.670 iniettate ieri (circa 3.300

in meno rispetto al giorno prima). Gli abitanti totali sono

circa 47,5 milioni.

Per gruppo d’età, gli over 80 con una dosi sono il 98%,

mentre il 58,3% ne ha ricevute due. Tra gli over 70, il 37,9% è

a metà del percorso di immunizzazione e il 3,2% l’ha già

completato. (ANSA).



Fonte Ansa.it

